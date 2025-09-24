وأفاد ترامب بأن اجتماعه مع قادة دول عربية وإسلامية في نيويورك "كان ناجحا".

وأضاف ترامب: "اجتماعنا مع قادة في الشرق الأوسط مهم لإيجاد حل للحرب في غزة".

وأشاد بدور قطر في جهود الوساطة حول غزة، مضيفا: "نبذل كل الجهود لإعادة الرهائن من غزة".

وانتقد ترامب الأمم المتحدة خلال خطابه أمام الجمعية العامة، الثلاثاء، معتبرا أنها "لا تساهم في بناء السلام".

وصرّح ترامب في كلمة مطولة تناولت العديد من الموضوعات قائلا: "تتمتع الأمم المتحدة بقدرات هائلة، لكنها لا ترقى حتى ولو بقليل إلى المستوى المطلوب"، مشيرا إلى أن المنظمة "مجرد كلمات فارغة لا تحل الحروب".

وبشأن الاعتراف بدولة فلسطين، فقد اعتبر ترامب أن قرارات بعض حلفاء واشنطن تشكل "مكافأة على فظائع حماس، بما فيها هجوم السابع من أكتوبر"، مجددا دعوته للحركة إلى "إطلاق سراح جميع المحتجزين في غزة دفعة واحدة".

وتحدث عن جهوده "لإنهاء الحرب في غزة"، ولإنهاء "7 حروب" حول العالم، مؤكدا أنه يستحق "جائزة نوبل للسلام".