أعرب رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، الثلاثاء، عن "استغرابه" من التصريحات الأخيرة التي أدلى بها المبعوث الأميركي توم براك، التي شكك بها في جدية الحكومة اللبنانية ودور الجيش.
وقال سلام في تغريدة على حسابه في منصة "إكس"، إن "الحكومة تؤكد التزامها بتنفيذ البيان الوزاري، خصوصا ما يتعلق بالإصلاحات التي تعهدت بها، وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها بقواها الذاتية، وحصر السلاح بيدها وحدها"، مشيرا إلى أن هذا التوجه ترجم من خلال قرارات مجلس الوزراء.
وأضاف رئيس الوزراء أن "الجيش اللبناني يضطلع بمسؤولياته في حماية سيادة لبنان وضمان الاستقرار، وهو ينفذ مهامه وفق الخطة التي عرضها على مجلس الوزراء بتاريخ 5 سبتمبر الجاري".
وفي السياق نفسه، دعا سلام المجتمع الدولي إلى "تكثيف دعمه للجيش اللبناني والضغط على إسرائيل للانسحاب من الأراضي التي تحتلها، ووقف اعتداءاتها المتكررة تنفيذا لإعلان وقف الأعمال العدائية الصادر في نوفمبر 2024".
كما جدد نواف سلام تمسك لبنان بإمكانية تحقيق سلام دائم في المنطقة، استنادا إلى مبادرة السلام العربية لعام 2002، التي "ترتكز على مبادئ العدالة، وأحكام القانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة، وتدعو إلى تمكين الشعب الفلسطيني من تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة".
وفي وقت سابق من الثلاثاء، كان رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري قد انتقد بدوره ما ورد في تصريحات براك، التي أدلى بها في مقابلة خاصة مع "سكاي نيوز عربية" بشأن ملف نزع سلاح حزب الله ودور الحكومة والجيش اللبنانيين، معتبرا أنها "مرفوضة شكلا ومضمونا".
ماذا قال المبعوث الأميركي؟
وكان براك قد قال بشأن دافع حزب الله اللبناني لتسليم سلاحه، في حديثه لبرنامج "الحقيقة مع هادلي غامبل" على قناة "سكاي نيوز عربية"، إن "إسرائيل تهاجم الجميع، من سوريا إلى لبنان وتونس، ومع استمرار هذه الهجمات، تتعزز رواية حزب الله بأنه موجود لحماية اللبنانيين من إسرائيل. إسرائيل تحتل 5 نقاط ولن تنسحب منها، وفي المقابل يعيد حزب الله بناء قوته".
وأضاف براك: "المسؤولية تقع على عاتق الحكومة اللبنانية. هذا ليس دورنا. لكن البعض يريد أن تفعل الولايات المتحدة كما فعل الرئيس دوايت أيزنهاور، ويريدون من الرئيس دونالد ترامب أن يرسل قوات المارينز لحل كل شيء. هذا لن يحدث".
وفي حديثه عن إمكانية نزع سلاح حزب الله، شدد براك على أن "القرار يجب أن يأتي من الحكومة اللبنانية"، مضيفا: "إذا أرادت الحكومة استعادة الاستقرار فعليها أن تعلن بوضوح نيتها نزع سلاح حزب الله، لكنها تتردد خوفا من اندلاع حرب أهلية. نحن لا نتحدث عن هذا الموضوع عبثا".
وعندما تساءلت غامبل عما إذا كان الجيش اللبناني هو الجهة التي ستتولى نزع سلاح الحزب، أجاب براك: "الجيش هو القوة الوحيدة المتاحة على الأرض. هو جيش جيد بنوايا حسنة لكنه يفتقر إلى التجهيز الكافي".
وتابع: "لن نسلح الجيش ليقاتل إسرائيل، ولا نرغب في تسليحه ليقاتل أبناء شعبه، أي حزب الله. لكن الحزب يشكل عدوا لنا، تماما كما إيران، ويجب وقف تمويلها. هذه هي الطريقة الوحيدة لوقف حزب الله".
واختتم براك حديثه قائلا: "لن نذهب إلى منازل الشيعة لنطلب منهم تسليم أسلحتهم، أو أن نقول: معذرة، هل يمكننا أخذ الصواريخ والأسلحة من بيوتكم وإلا سنعتقلكم بالقوة؟".