وقال سلام في تغريدة على حسابه في منصة "إكس"، إن "الحكومة تؤكد التزامها بتنفيذ البيان الوزاري، خصوصا ما يتعلق بالإصلاحات التي تعهدت بها، وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها بقواها الذاتية، وحصر السلاح بيدها وحدها"، مشيرا إلى أن هذا التوجه ترجم من خلال قرارات مجلس الوزراء.

وأضاف رئيس الوزراء أن "الجيش اللبناني يضطلع بمسؤولياته في حماية سيادة لبنان وضمان الاستقرار، وهو ينفذ مهامه وفق الخطة التي عرضها على مجلس الوزراء بتاريخ 5 سبتمبر الجاري".

وفي السياق نفسه، دعا سلام المجتمع الدولي إلى "تكثيف دعمه للجيش اللبناني والضغط على إسرائيل للانسحاب من الأراضي التي تحتلها، ووقف اعتداءاتها المتكررة تنفيذا لإعلان وقف الأعمال العدائية الصادر في نوفمبر 2024".

كما جدد نواف سلام تمسك لبنان بإمكانية تحقيق سلام دائم في المنطقة، استنادا إلى مبادرة السلام العربية لعام 2002، التي "ترتكز على مبادئ العدالة، وأحكام القانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة، وتدعو إلى تمكين الشعب الفلسطيني من تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة".