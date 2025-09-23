وأكد خامنئي في كلمة متلفزة، أن إيران لن "تستسلم للضغوط" فيما يتعلق بتخصيب اليورانيوم، وكرر موقف طهران الرسمي القائم منذ فترة طويلة بأنها "لا تحتاج إلى أسلحة نووية ولا تنوي إنتاجها".

ورفض المرشد تقديم أي تنازلات لإعادة التفاوض مع الولايات المتحدة، معتبرا أن نتيجتها "إملاء رغبات الطرف الآخر وفرض أفكاره".

وأضاف: "الطرف الآخر يريد إدخال الصواريخ في المفاوضات حتى لا نتمكن من الدفاع عن أنفسنا، وهذه التوقعات تدل على أنه لا يعرف الشعب الإيراني".

وأشار إلى أن إيران تعرضت لضغوط كبيرة بسبب برنامجها النووي، لكنها "لم ولن تستسلم".

وأضاف خامنئي: "قالوا إنه لا يجب لإيران أن تخصب اليورانيوم، هذا يعني شطب جهود سنوات طويلة، لكن الشعب سيرد برفض الخضوع لمطالبهم".

وقال المرشد أن إيران رفعت نسبة التخصيب إلى 60 بالمئة لتلبية احتياجات البلاد في مجالات الزراعة والصناعة والدواء والطاقة، مؤكدا أنها لا تسعى لامتلاك سلاح نووي.

وتابع: "نحن من بين 10 دول فقط في العالم تمتلك القدرة على التخصيب، لكننا لا نملك سلاحا نوويا ولن نمتلكه".