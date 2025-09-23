وأضافت كوبر، الاثنين، أن الخطوة تهدف إلى إبقاء أفق للسلام، مؤكدة أن حل الدولتين يضمن أمن إسرائيل والفلسطينيين.

وشددت على أن "الاعتراف البريطاني هو اعتراف قانوني واعتراف بالحقوق القانونية للدولة".

وتابعت الوزيرة البريطانية: "نحن قبل خمسة وسبعين عاما اعترفنا بدولة إسرائيل، وكانت بريطانيا قد قالت إنها تحتاج إلى حل الدولتين، لكننا اعترفنا بدولة واحدة، الأمر الآن تغير، الأمر يتعلق بإبقاء أفق للسلام وبإبقاء حل الدولتين حياً".

وأردفت الوزيرة البريطانية: "نحن قلقون بشأن ما يحدث، من إبقاء حماس على احتجاز الرهائن وتلك الغارات المستمرة على غزة، والوضع الإنساني الكارثي والمجاعة".

واعتبرت الوزيرة أن "توسيع المستوطنات سيكون خطوة خاطئة من قبل إسرائيل للردِّ على الاعتراف بالدولة الفلسطينية"، ووطالبت "بالتوقف عن توسيع المستوطنات في الضفة الغربية لضمان مستقبل آمن للمنطقة".