وأضاف في كلمة له أمام مؤتمر حل الدولتين في نيويورك برئاسة السعودية وفرنسا، أن "الإجماع العالمي على دعم حل الدولتين يبعث برسالة واضحة بضرورة إنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وأن هذا الحل هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والدائم الذي يلبي حقوق جميع الشعوب".

وبحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أعرب الملك عن شكره للدول التي اعترفت بدولة فلسطين، متابعا: "الآن، علينا العمل على وقف جميع الإجراءات التي تقوض حل الدولتين. يجب أن نضمن أن يكون اليوم خطوة في جهد متواصل لتحقيقه".

وشدد على أن التزام العديد من الدول اليوم بتحقيق مستقبل من السلام يمثل بداية العملية الطويلة والصعبة والجوهرية لتحقيقه.

كما دعا إلى إنهاء حرب غزة وتدفق المساعدات الإنسانية إلى القطاع من دون عوائق، وإنهاء "جميع الإجراءات الأحادية غير القانونية في الضفة الغربية والعنف الذي يرتكبه المستوطنون".