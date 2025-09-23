وفي كلمته أمام مؤتمر حل الدولتين في نيويورك برئاسة السعودية وفرنسا قال مدبولي إن "مصر ستستضيف، فور التوصل إلى وقف لإطلاق النار، مؤتمرا دوليا لإعادة إعمار قطاع غزة لحشد التمويل اللازم للخطة العربية الإسلامية لإعادة الإعمار".

وشدد رئيس الوزراء المصري على "رفض محاولات تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه".

كما أكد أن "مصر مستمرة في بذل كل جهد لوقف إطلاق النار في غزة".

واعتبر مدبولي أن "حل الدولتين ليست مجرد خيار سياسي بل ضرورة أمنية".