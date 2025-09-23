فقد أكد رئيس وزراء بلجيكا بارت دي ويفر، في كلمته أمام مؤتمر حل الدولتين في نيويورك برئاسة السعودية وفرنسا، أن بلاده تدعم بشكل كامل حل الدولتين باعتباره السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل في الشرق الأوسط.

وأعلن رئيس الوزراء، أن بلجيكا تعترف رسميا بدولة فلسطين، في خطوة تنسجم مع القوانين الدولية وتلبي التطلعات المشروعة للشعب الفلسطيني.

من جانبه أعلن أمير موناكو ألبير الثاني، الاثنين، اعتراف بلاده بدولة فلسطين بموجب القانون الدولي.

وقال أمير موناكو في كلمته أمام مؤتمر حل الدولتين في نيويورك: "نحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى حل دائم ومتوازن وتحرير كل المحتجزين ونزع سلاح حماس".

وكانت دول عدة قد اعترفت بدولة فلسطين من أبرزها بريطانيا وفرنسا وكندا والبرتغال وأستراليا.