وكتب السيسي في تغريدة عبر منصة "إكس": "أرحب بانعقاد مؤتمر حل الدولتين في نيويورك كفرصة تاريخية يجب اغتنامها لإنهاء عقود من الصراع والمعاناة".

وأضاف: "الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة وتجسيدها على أرض الواقع ليس حلما، بل تمسك بحق طال كفاح الشعب الفلسطيني من أجله، وساندته جميع شعوب العالم المحبة للسلام".

وشدد على أن الاعتراف بدولة فلسطين هو "السبيل الوحيد لتحقيق السلم والأمن والتعاون بشكل دائم بين جميع شعوب المنطقة".