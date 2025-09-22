وتعرف منتدى عائلات الرهائن الإسرائيليين على الرهينة الذي يظهر في المقطع، وأكد أنه يدعى آلون أوهل، واختطف في هجوم 7 أكتوبر 2023.

وظهر أوهل (24 عاما) وهو يرتدي قميصا أسود، بينما يشاهد كلمة يلقيها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو على شاشة تلفزيون أمامه، ويقول فيها أنها ينظر في البحث عن حلول لإعادة الرهائن.

ويقول الرهينة بالعبرية في الفيديو تعليقا على كلمة لنتنياهو: "ما هذا يا شعب إسرائيل ويا جيش إسرائيل، هل ما زال أحد يصدق نتنياهو؟".

وطالب عائلته بمواصلة الضغط على نتنياهو وحكومته للعمل على إطلاق سراح الرهائن، مضيفا: "هذه هي أيامنا الأخيرة، الأسرى الإسرائيليون تحولوا إلى عبء على هذه الحكومة، سيقتلوننا".

وكانت الذراع العسكرية لحماس نشرت مقطع فيديو مشابها لأوهل في 5 سبتمبر، يظهر فيه مع رهينة آخر يدعى غاي دلال.

ويعد أوهل واحد من 251 شخصا اختطفوا خلال هجوم حماس على إسرائيل في الـ7 من أكتوبر 2023، حيث لا يزال 47 منهم محتجزين في غزة، من بينهم 25 قضوا وفقا للجيش الإسرائيلي.

وقتل أكثر من 65 ألف فلسطينيا على الأقل، معظمهم من المدنيين، في قطاع غزة من جراء الحرب، وفق أرقام وزارة الصحة في القطاع.