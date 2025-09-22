وفي مقطع فيديو نشرته اللجنة على حسابها في منصة "إنستغرام"، ظهر عضوان من طاقم الإغاثة أثناء لقائهما الطفلين داخل إحدى الخيام، قبل نقلهما إلى مخيم اللجنة المصرية المخصص لاستقبال الحالات الإنسانية.

وتم تسليم الطفلين ملابس وأغذية لمساعدتهما على تجاوز الظروف الصعبة.

وقال أحد أعضاء اللجنة: "لبينا النداء، ونحن الآن في خيمة الطفلين داخل المخيم المصري. العالم كله شاهد الطفل وهو يحمل أخاه على كتفه هاربا من القتل والتشريد والجوع والقصف من شمال قطاع غزة إلى الجنوب".

وأوضح أنه "بتوجيهات من الرئاسة المصرية وبجهود اللجنة المصرية وبعد بحث طويل تم الوصول للطفلين".

وقالت والدة الطفلين: "بحثت عن أولادي ووجدت الكبير يحمل أخاه ويمشي به رغم القصف. ظل يسير مع الناس حتى وصل إلى الجنوب. نشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي على اهتمامه بأولادي وبعائلتنا".

وأكدت اللجنة أنه تم نقل الطفلين وعائلتهما إلى المخيم المصري، حيث أصبحوا في مأمن.

وكان المقطع الذي يظهر جدوع حاملا شقيقه على ظهره قد انتشر عبر الإنترنت على نطاق واسع، حيث بدا وهو يسير حافي القدمين باكيا ومرددا بصوت مكلوم: "يامّا (يا أمي)".