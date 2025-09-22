ونقلت وسائل إعلام رسمية أن القرار ينص على "العفو عن باقي مدة العقوبة المقضي بها على عدد من المحكوم عليهم، بعد اتخاذ الإجراءات الدستورية والقانونية في هذا الشأن، استجابة لمناشدة المجلس القومي لحقوق الإنسان".

ويضم قرار العفو 6 أشخاص، من بينهم عبد الفتاح الذي يحمل كذلك الجنسية البريطانية.

كان المجلس الأعلى لحقوق الإنسان قدم للرئاسة المصرية طلبا بالعفو عن علاء عبد الفتاح وآخرين بداية شهر سبتمبر الجاري، على خلفية معاناة عائلاتهم ظروفا "إنسانية وصحية تستدعي وجود ذويهم".

وطلب المجلس من السيسي استخدام "حق العفو الرئاسي".

وردا على طلب المجلس، وجه السيسي "الجهات المعنية بدراسة الالتماس المقدم من المجلس القومي لحقوق الإنسان بشأن إصدار عفو رئاسي عن عدد من المحكوم عليهم"، بحسب المجلس.

وأوقف عبد الفتاح (43 عاما) عام 2019 وحكم عليه بالسجن 5 سنوات لإدانته بنشر "أخبار كاذبة"، بعد مشاركته منشورات حول عنف الشرطة، لكن لم يطلق سراحه لاحقا.

وفي يوليو الماضي، أمرت محكمة جنايات القاهرة بشطب اسم عبد الفتاح من قائمة الكيانات الإرهابية "استنادا إلى التحريات التي أفادت بعدم استمرارية عبد الفتاح بأي نشاط لصالح جماعة الإخوان (المسلمين) الإرهابية".