وقالت صحيفة "جيروسالم بوست"، إن "هذه الخطوة تأتي في إطار رفع حالة التأهب قبيل حلول الأعياد اليهودية وخطاب الرئيس الفلسطيني محمود عباس المرتقب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة الخميس".

وأضافت أن "عشرات كتائب الجيش وضعت في حالة تأهب قصوى، مع تعزيز القوات على الأرض والبحر والجو، استجابة لتقييم شامل للوضع الأمني على عدة جبهات".

وقال قائد القيادة الوسطى في الجيش الإسرائيلي آفي بلوت، إن "التحديات المتعددة في غزة والشمال والضفة الغربية تتزامن مع معطيات سياسية وأمنية معقدة، بالإضافة إلى الأعياد وموسم جني الزيتون والتحريض الخارجي، مما يستدعي الاستعداد الكامل رغم صعوبة المشهد".

والجمعة، صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح السماح للرئيس الفلسطيني محمود عباس بإلقاء كلمة عبر تقنية الفيديو أمام الاجتماع السنوي لقادة العالم، وذلك بعد أن أعلنت الولايات المتحدة أنها لن تمنحه تأشيرة دخول.

وحصل القرار على تأييد 145 صوتا مقابل 5 معارضين، بينما امتنعت 6 دول عن التصويت.