ونقلت القناة 15 الإسرائيلية عن مصدر سياسي، أن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو منح إسرائيل الضوء الأخضر لفرض السيادة على الضفة الغربية.

وأوضحت القناة أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، لا يزال مترددا بشأن عملية فرض السيادة.

وأشارت إلى أن نتنياهو قد يتخذ قراره النهائي في هذا الملف بعد إلقاء خطابه المرتقب في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وبعد لقائه مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وفي وقت سابق، نقل موقع أكسيوس عن مسؤولين إسرائيليين وأميركيين قولهم إن روبيو من المتوقع أن يناقش خلال زيارته لإسرائيل إمكانية ضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة، رداً على الاعتراف المزمع بالدولة الفلسطينية من قبل العديد من الدول الغربية في وقت لاحق من هذا الشهر.

وقال مسؤول إسرائيلي، إن نتنياهو لم يتخذ قرارا بعد بشأن ما إذا كان سيقدم على خطوة ضم الضفة وكذلك نطاق هذه الخطوة، ويرغب في معرفة ما إذا كان ترامب سيدعم الضم خلال اجتماعه مع روبيو.