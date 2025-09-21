وشاركت فرقتان بالفعل في العملية. وتتألف الفرقة عادة مما يتراوح بين 10 آلاف و15 ألف جندي.

وقال بيان الجيش الإسرائيلي إن الجنود هاجموا "عشرات الأهداف الإرهابية" في الأيام الأخيرة لتمكين المزيد من القوات البرية من التقدم.

وتابع أن القوات "ستستمر في العمل في قطاع غزة طالما كان ذلك ضروريا لحماية مواطني إسرائيل".

ووفقا للحكومة، تهدف العملية البرية التي بدأت قبل أسبوع تقريبا في أكبر مدينة في القطاع إلى تفكيك حركة حماس وتأمين الإفراج عن الرهائن المتبقين في غزة.

وفي سياق متصل، ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عصر الأحد أن 75 فلسطينيا على الأقل قتلوا في غارات إسرائيلية خلال الـ24 ساعة الماضية.

وتأتي هذه التطورات فيما تستعد فرنسا مع عشر دول أخرى للاعتراف رسميا بدولة فلسطين، خلال قمة الإثنين في مقر الأمم المتحدة في نيويورك.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو إن إقامة دولة فلسطينية "لن يتحقق".