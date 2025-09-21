وأوردت الوزارة أنّ "غارة العدو الإسرائيلي بمسيّرة على مدينة بنت جبيل أدت... إلى سقوط خمسة قتلى من بينهم ثلاثة أطفال، وأصيب شخصان بجروح".

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية بأن الضربة استهدفت دراجة نارية.

وفي منشور على "إكس"، ندّد رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام بـ"مجزرة جديدة" ترتكبها إسرائيل وبـ"جريمة موصوفة ضد المدنيين".

وحضّ سلام الدول الراعية لاتفاق وقف الأعمال العدائية على "ممارسة أقصى درجات الضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها فورا، والانسحاب من الأراضي اللبنانية المحتلة، وإطلاق سراح الأسرى".

وشنّت إسرائيل هذا الأسبوع ضربات عدة في لبنان. وقال الجيش الإسرائيلي الخميس إنه استهدف في جنوب لبنان "مستودعات أسلحة تابعة لقوة الرضوان"، في إشارة إلى وحدة النخبة في حزب الله.

وكانت الحكومة اللبنانية قررت في أغسطس تجريد حزب الله من سلاحه بحلول نهاية العام. ووضع الجيش خطة لذلك.

وقال وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي إن الخطة التي وضعها الجيش لنزع سلاح حزب الله تنص على إنجاز ذلك في المنطقة الحدودية مع إسرائيل في غضون ثلاثة أشهر.