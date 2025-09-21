وأوضحت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب عبر قناتها على التلغرام أن تحديد الموعد جاء استناداً إلى أحكام الإعلان الدستوري وأحكام المرسوم رقم (66) لعام 2025 والمرسوم رقم (143) لعام 2025.

وكانت اللجنة قد أصدرت، السبت، قراراً بتمديد فترة تقديم الطعون على أعضاء الهيئات الناخبة حتى نهاية الدوام الرسمي من اليوم الأحد.

وفي الوقت الذي ستجري فيه الانتخابات في معظم المحافظات السورية، يتم إرجاؤها في السويداء والرقة والحسكة.

وكان رئيس اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب السوري، محمد طه الأحمد، قد قال في حديث خاص لقناة "سكاي نيوز عربية": "تم إرجاء الانتخابات في السويداء والحسكة والرقة بسبب الظروف الأمنية".

وأضاف رئيس اللجنة: "نخشى من تهديدات تطال الناخبين والمرشحين في المحافظات المستثناة من الانتخابات".

كما أوضح أن "إجراء الانتخابات في السويداء والحسكة والرقة مرهون بعودة الأمور إلى طبيعتها".