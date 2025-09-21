وذكرت مصادر محلية أن من بين القتلى 47 من مدينة غزة، في الوقت الذي تتوغل فيه الدبابات الإسرائيلية أكثر في المدينة المكتظة بالسكان.

وبعد مرور ما يقرب من عامين على بداية الحرب، تصف إسرائيل مدينة غزة بأنها آخر معقل لحركة حماس. ويهدم الجيش الإسرائيلي المباني السكنية قائلا إن الحركة المسلحة تستخدمها منذ بدء هجومه البري على المدينة هذا الشهر.

وقال مسعفون إن امرأة حبلى وطفليها كانوا من بين القتلى الأحد.

ولم يدل الجيش الإسرائيلي بأي تعليق بعد بشأن القتلى، لكنه أصدر بيانا قال فيه إن قواته قتلت "عددا" من المسلحين.

ووقف أقارب للأسرة يبحثون بين أنقاض أحد المباني السكنية التي تعرضت للقصف في مدينة غزة، في محاولة للعثور على متعلقات لهم.

وقالت إسرائيل، السبت، إن قواتها وسعت نطاق عملياتها في مدينة غزة خلال الأيام القليلة الماضية وقتلت 30 مسلحا وعثرت على أسلحة.

وذكر شهود، الأحد، أن الدبابات الإسرائيلية تتقدم باتجاه الغرب عبر حي تل الهوا في جنوب شرق المدينة.

وتشير تقديرات الجيش الإسرائيلي إلى أن أكثر من 450 ألف شخص غادروا المدينة منذ بداية سبتمبر. وتشكك حماس في ذلك، وتقول إن أقل من 300 ألف شخص غادروا وإن نحو 900 ألف آخرين ما زالوا بها.

وفي جنوب إسرائيل، دوت صفارات الإنذار عندما أطلق مسلحون من غزة صاروخين عبر الحدود، وتم اعتراض أحدهما وسقط الآخر في منطقة مفتوحة، حسبما قال الجيش. ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات.

ووفقا للإحصاءات الإسرائيلية فقد أدت هجمات السابع من أكتوبر 2023 إلى مقتل 1200 شخص واحتجاز 251 رهينة.

وتقول السلطات الصحية في غزة إن الحملة العسكرية الإسرائيلية المستمرة منذ عامين أودت بحياة أكثر من 65 ألفا من الفلسطينيين حتى الآن، معظمهم من المدنيين، كما تسببت في انتشار المجاعة وهدم معظم المباني وتشريد غالبية سكان القطاع الذين نزح كثيرون منهم عدة مرات.