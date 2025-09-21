ووفق ما رصدته "سكاي نيوز عربية"، يعيش سكان هذه القرى، الذين يحملون بطاقات هوية فلسطينية، حالة من الخشية المتزايدة من أن تكون هذه الإجراءات تمهيدا لتطبيق القوانين الإسرائيلية بشكل كامل عليهم، بهدف محاصرتهم والتمهيد لمصادرة أراضيهم.

وقال عدد من سكان المنطقة إن ما يجري "لا يخرج عن كونه فرض أمر واقع جديد"، يُنذر بـ"تغييرات ديموغرافية وجغرافية خطيرة"، في ظل غياب أي إعلان رسمي واضح عن طبيعة هذا التحوّل القانوني والإداري.

الخطوة تأتي في وقت تتصاعد فيه التوترات في الضفة الغربية، مع تحذيرات فلسطينية ودولية من سياسة "الضم الزاحف" التي تتبعها إسرائيل في مناطق "ج"، والتي تشمل توسيع المستوطنات، وتقييد الحركة، وفرض أنظمة تصاريح مشددة على الفلسطينيين.

ويرى محللون أن هذه الإجراءات تشكل سابقة غير مسبوقة قد تُكرَّس في مناطق أخرى، ما يعزز مخاوف الفلسطينيين من انهيار حل الدولتين واستمرار تقليص الوجود الفلسطيني في محيط القدس لصالح مشاريع التوسع الاستيطاني.