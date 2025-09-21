وفي بيان، قال الجيش الإسرائيلي، الأحد: "الجيش هاجم وقضى على إرهابي من حماس خطط لتنفيذ عملية إرهابية ضد قوات جيش الدفاع على المدى الزمني الوشيك".

وأضاف: "هاجم جيش الدفاع السبت في مدينة غزة وقضى على الإرهابي المدعو ماجد أبو سلمية أحد عناصر حماس. في إطار مهامه عمل المدعو أبو سلمية قناصا في حماس وخطط لتنفيذ اعتداء إرهابي ضد قوات جيش الدفاع في مدينة غزة على المدى الزمني الوشيك".

وكان محمد أبو سلمية مدير مستشفى الشفاء في غزة قال السبت إن غارة جوية إسرائيلية أصابت منزله في مخيم الشاطئ للاجئين غرب مدينة غزة، حيث كان يقطن شقيقه ماجد وعائلته.

وأضاف أبو سلمية: "هذا منزل العائلة الذي نعيش فيه.. استشهد أخي، واثنان من أبناء أخي، وزوجة ابن أخي، واثنان من أبنائه".

وصرح بأن الغارة على منزل عائلة أبو سلمية أسفرت عن مقتل 6 أشخاص وإصابة 7 آخرين، من بينهم شقيقته وابنة أخيه وأبناء أخيه.