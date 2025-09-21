ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا" عن مدير مركز "عدالة،" المحامي حسن جبارين قوله: "لغاية هذه اللحظة لا نعرف تفاصيل التحقيق، ولكن أخبروها كما أعلمتني، بأنهم اقتادوها إلى طبرية للتحقيق، بشبهة التحريض على الإرهاب ودعم منظمات إرهابية".

وأضاف جبارين: "واضح أن هذا التوقيف غير قانوني، لأنه بالإمكان دعوتها بشكل عادي وطبيعي مع تحديد موعد ومكان للتحقيق دون اعتقال أو المجيء في ساعات الصباح الباكر إلى منزل عائلتها بمرافقة ستة أفراد شرطة للتوقيف بشبهات من هذا النوع".

وأوضح أن "قانونية التوقيف ستكون جزءا مركزيا في هذا الملف، في حال طلبت السلطات تمديد الاعتقال".