وقال الشيباني في منشوره على "إكس": "بكل فخر وامتنان نتقدم بالشكر والتقدير لسعادة المبعوث الأمريكي الخاص لسوريا توم باراك على الدعم والمشاركة في زيارتنا إلى واشنطن، حيث حملنا صوت الشعب السوري إلى مؤسسات الكونغرس ووزارة الخارجية، ورفعنا العلم السوري فوق سفارتنا".

وأضاف الشيباني أن "سوريا تستحق الأفضل دائما".

وتعد زيارة الشيباني أول زيارة يقوم بها وزير سوري للخارجية الى الولايات المتحدة منذ أكثر من 25 عاما، حيث كانت آخر زيارة من هذا النوع في ديسمبر 1999، عندما زار وزير الخارجية السوري آنذاك فاروق الشرع البيت الأبيض لإجراء محادثات سلام مع إسرائيل.

والتقى الشيباني في واشنطن، الخميس، عددا من المسؤولين في وزارة الخزانة الأميركية، وذلك بحضور المبعوث باراك.

وجرى خلال اللقاء "بحث سبل إعادة ربط الاقتصاد السوري بالنظام المالي العالمي بشكل مسؤول وآمن"، و"بما يضمن تعزيز الجهود المشتركة في مكافحة تمويل الإرهاب"، وفق بيان وزارة الخارجية السورية.

وقالت الوزارة إن "ذلك في إطار الزيارة التاريخية التي يجريها وزير الخارجية إلى الولايات المتحدة لإجراء محادثات موسعة".

وتسعى سوريا لإلغاء قانون قيصر، الذي سُمي على اسم منشق عسكري سوري سرّب صورا لضحايا التعذيب.

وقانون قيصر قانون عقابي أميركي دخل حيز التنفيذ في يونيو 2020، ويستهدف نظام الرئيس السابق بشار الأسد وأي جهة تتعامل معه، لا سيما في قطاعات مثل الطاقة والبناء والتمويل.

وكانت إدارة الرئيس دونالد ترامب أصدرت إعفاءات مؤقتة من هذه العقوبات، لكن الكونغرس وحده من يملك حق التصويت على إلغائها.