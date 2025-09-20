وشاهد صحفي في وكالة فرانس برس تدخل مسعفين في منطقة مرجعيون، إضافة إلى ما تبقى من هيكل سيارة بيضاء على جانب إحدى

وقالت وزارة الصحة، في بيان، إن "غارة العدو الإسرائيلي على سيارة على طريق الخردلي أدت إلى سقوط قتيل".

وتشن إسرائيل ضربات منتظمة في لبنان مؤكدة أنها تستهدف حزب الله، رغم التوصل إلى وقف لإطلاق النار في نوفمبر 2024 بعد أكثر من عام من المواجهات.

وأسفرت ضربات إسرائيلية الجمعة عن مقتل شخصين في الجنوب.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إنه قتل القيادي في حزب الله عمار هايل قصيباني، إضافة إلى أحد عناصر قوة الرضوان التابعة للحزب.

جاء ذلك غداة ضربات إسرائيلية استهدفت خمس قرى في جنوب لبنان، وفق الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية، بعد تحذيرات إسرائيلية للسكان بإخلاء المباني التي قصفت.

وندّد لبنان بهذه الغارات. وانتقد رئيس الجمهورية جوزيف عون الهجمات الإسرائيلية وقال "آن الأوان لوضع حد فوري لهذه الانتهاكات السافرة لسيادة لبنان".