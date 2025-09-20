وجاء رفع العلم السوري على هامش الزيارة التي يقوم بها وزير الخارجية أسعد الشيباني وهي الأولى من نوعها لوزير خارجية سوري إلى الولايات المتحدة منذ ربع قرن.

ويبحث الشيباني مع المسؤولين الأميركيين رفع العقوبات المتبقية على سوريا والاتفاق الأمني المزمع مع إسرائيل.

وذكرت شبكة "سي.بي.إس"، الجمعة، أن الترتيب جار لعقد لقاء بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره السوري أحمد الشرع خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بعد أيام.

ويشارك الشرع في الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة التي تعقد بين 22 و30 سبتمبر المقبل، وفق ما أفاد مسؤول في وزارة الخارجية السورية.

وسيكون الشرع أول رئيس سوري يتحدث في الأمم المتحدة منذ الرئيس السابق نور الدين الأتاسي (عام 1967)، وأول رئيس سوري على الإطلاق يشارك في أسبوع الجمعية العامة رفيع المستوى.

ومنذ وصولها إلى السلطة في دمشق، حظيت السلطة الانتقالية بدعم إقليمي ودولي.

والتقى الشرع الرئيس ترامب في السعودية في 14 مايو الماضي، بعد أيام من زيارته إلى باريس، حيث استقبله الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.