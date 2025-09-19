جاء ذلك خلال جلسة المباحثات التي عقدها الشيخ محمد بن زايد، في مقر الحكومة الجورجية بالعاصمة تبليسي مع إيراكلي كوباخيدزه في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها إلى جورجيا.

كما تبادل الجانبان وجهات النظر بشأن عدد من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك وفي مقدمتها جهود ترسيخ أسباب السلام والأمن والتنمية في المنطقة والعالم.

وفي السياق، أكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان حرص دولة الإمارات على تعزيز شراكاتها التنموية مع دول منطقة القوقاز بما يرسخ الاستقرار والسلام لمصلحة جميع شعوبها، وذلك انطلاقاً من إيمانها الراسخ بأن السلام هو الركيزة الرئيسية لتحقيق النماء والازدهار للمجتمعات والدول.

وأشار إلى أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التي وقعها البلدان خلال عام 2023، تمثل نقلة نوعية في مسار تعاونهما الاقتصادي، مؤكداً حرص دولة الإمارات على مواصلة تحقيق أهداف الاتفاقية لمصلحة التنمية المتبادلة، وذلك انطلاقاً من نهجها القائم على بناء شراكات تنموية تحقق المصالح المشتركة للجميع.

من جانبه، رحب رئيس الوزراء الجورجي برئيس دولة الإمارات، معرباً عن ثقته بأن هذه الزيارة ستعطي زخماً قوياً لمسار التعاون المشترك.

وأكد اهتمام بلده بتوسيع قاعدة تعاونها وتنويعه مع دولة الإمارات، والاستفادة من نموذجها التنموي الملهم، بما يخدم مصالحهما المتبادلة، ويحقق الازدهار الاقتصادي المستدام.

وأعرب الجانبان عن تطلعهما إلى أن تشهد الفترة المقبلة مزيداً من التطور للعلاقات الإماراتية – الجورجية لدفع عجلة التنمية المستدامة في البلدين في ظل توافر العديد من المقومات التي تعزز تحقيق هذه التطلعات خاصة في مجالات الاقتصاد والطاقة المتجددة وغيرهما من الجوانب الحيوية.

كما شهد رئيس دولة الإمارات ورئيس وزراء جورجيا تبادل اتفاقية بين شركة إيغل هيلز - أبوظبي ووزارة الاقتصاد والتنمية المستدامة في جورجيا.

تبادل الاتفاقية محمد بن علي العبار رئيس مجلس إدارة شركة إيغل هيلز ومن الجانب الجورجي كفريفشيفيلي وزيرة الاقتصاد والتنمية المستدامة.

حضر جلسة المباحثات الوفد المرافق لرئيس دولة الإمارات الذي يضم الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار رئيس الدولة وعدداً من الوزراء وكبار المسؤولين في الدولة، بجانب عدد من الوزراء والمسؤولين في جورجيا.