وأسفر هجوم الخميس عن مقتل جنديين إسرائيليين.

وجرى التحقيق الأولي بحضور منسق أعمال الحكومة في المناطق، الفريق رصان عليان، رئيس قسم التخطيط، الفريق إيال هاريل، قائد قيادة المركز، الفريق آفي بلوت، موظفي سلطة المطارات وقادة آخرين.

وقال إيال زاميل: "هذا حدث صعب، سنتعلم منه الدروس. نحن نعزز وسنستمر في تعزيز جميع مكونات الدفاع على الحدود الشرقية. جنود الجيش الإسرائيلي يقفون على أهبة الاستعداد ليتمكن شعب إسرائيل من الاحتفال بأعياد تشري بسلام."

وفي السياق، أمر رئيس الأركان بوقف مرور القوافل من الأردن إلى قطاع غزة حتى الانتهاء من التحقيق واستخلاص الدروس.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو صرح في وقت سابق من الجمعة إن مسؤولية إحباط الهجوم على معبر اللنبي، كانت تقع على عاتق الأردن.

وقال:" إحباط الهجوم مسؤولية الأردن، ولكنهم لم يفعلوا ذلك. وسوف نفعل ذلك".

وجاء تصريح نتنياهو خلال اجتماع مجلس الوزراء السياسي والأمني في أعقاب الهجوم على معبر اللنبي، بحسب صحيفة "يديعوت احرونوت " يوم الجمعة.

وأضاف نتنياهو: " سوف يخضع السائقون المتجهون من الأردن إلى غزة لعمليات تفتيش دقيقة، تشمل أجهزة قياس المجال المغناطيسي.

كان الجيش الإسرائيلي أعلن مقتل اثنين من جنوده، على يد أردني وصل إلى المعبر على متن شاحنة تحمل مساعدات إنسانية من المملكة إلى قطاع غزة.

وذكرت وزارة الخارجية الأردنية أن الهجوم يضر بمصالح المملكة، والقدرة على إرسال المساعدات إلى القطاع الذي تمزقه الحرب.

وحددت الوزارة هوية منفذ الهجوم باعتباره سائقا مدنيا بدأ في نقل المساعدات إلى غزة قبل ثلاثة شهور.