وأفاد مراسل تلفزيون سوريا في محافظة القنيطرة، بأن "الدورية التابعة للاحتلال الإسرائيلي توغلت في محيط قرية كودنة، بالتوازي مع تنفيذ أعمال حفر ورفع سواتر ترابية في تل الأحمر الشرقي، الواقع جنوب البلدة".

وذكر مصدر محلي للموقع، أن "الأهالي في محيط تل الأحمر الشرقي يتخوفون من بدء الاحتلال بحفر الأنفاق، تمهيدا للسيطرة على المنطقة، كما فعل سابقا في تل الأحمر الغربي عندما جرف الأراضي وحفر أنفاقا ثم احتلها وصادر ملكيات السكان".

وتسود حالة من القلق بين سكان القنيطرة من احتمال إخلائهم من المنطقة المحيطة بتل الأحمر الشرقي.