وعارضت المبعوثة الأميركية مورغان أرتاغوس مشروع القرار، قائلة إنه "لا يمكن المساواة بين إسرائيل وحركة حماس".

وقالت إن "على حماس أن تستسلم فورا وتطلق سراح الرهائن".

وتابعت: "تواصل الولايات المتحدة العمل مع شركائها على إنهاء هذا النزاع المروع".

وكان المشروع، الذي صاغه الأعضاء العشرة المنتخبون من إجمالي 15 عضوا في المجلس، يطالب أيضا بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن المحتجزين لدى حماس وغيرها من الفصائل.

وحصل المشروع على دعم 14 عضوا.

وهذه هي المرة السادسة التي تستخدم فيها الولايات المتحدة حق النقض في مجلس الأمن، بشأن حرب غزة المستمرة منذ قرابة العامين.