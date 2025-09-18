وأضافت أن الحادثة أدت إلى تفعيل صافرات الإنذار في المدينة.

وذكر الجيش الإسرائيلي أن الإنذارات تم تفعيلها عقب اختراق طائرة معادية أجواء إيلات، مشيرا إلى أن الحادث لا يزال قيد التحقيق.

ومنذ بدء حرب غزة في أكتوبر 2023 إثر هجوم غير مسبوق لحماس على جنوب إسرائيل، يطلق الحوثيون بانتظام صواريخ بالستية وطائرات مسيّرة باتجاه إسرائيل، غالبا ما تنجح في اعتراضها.

كما يشن الحوثيون هجمات في البحر الأحمر على سفن تجارية يقولون إنها مرتبطة بإسرائيل.

ويقول الجماعة اليمنية إن هجماتهم تصب في إطار إسنادهم للفلسطينيين في قطاع غزة.

وفي المقابل، تشن إسرائيل منذ أشهر ضربات على مواقع يمنية، تقول إنها للحوثيين وبناهم التحتية وقادتهم.