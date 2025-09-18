وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه تلقى بلاغا عن الحادث، ولاحقا أكدت هيئة البث الإسرائيلية مقتل شخصين عمرهما 20 و60 عاما.

ونقلت نجمة داوود الحمراء عن أحد مسعفيها قوله: "واصلنا تقديم الرعاية الطبية بما في ذلك محاولات الإنعاش، واضطررنا في نهايتها إلى إعلان وفاتهما".

وأضافت خدمة الطوارئ أنه "تم تحييد الإرهابي على يد القوات الأمنية".

وأفاد مراسل "سكاس نيوز عربية" نقلا عن مصدر أمني إسرائيلي، قوله إن منفذ العملية مواطن أردني وظفه الجيش كسائق مدني لنقل المساعدات.

كما كشفت القناة 12 الإسرائيلية، أن المهاجم أردني وصل إلى المعبر في شاحنة يقودها تحمل مساعدات إلى غزة، ثم فتح النار على أشخاص وطعنهم أيضا.

وفي سبتمبر 2024، أطلق سائق شاحنة أردني النار على 3 حراس إسرائيليين وقتلهم عند المعبر، قبل أن يقتل بدوره.