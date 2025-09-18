وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، في تقريرها الإحصائي اليومي، إن حصيلة الضحايا في القطاع ارتفعت إلى 65,141 قتيلا و165,925 جريحا ومصابا.

وأفادت الوزارة، في البيان الصحفي، بأن "حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 من شهر مارس الماضي بلغت 12,590 شهيدا و53,884 إصابة".

وأضافت: "وصل إلى مستشفيات قطاع غزة 79 شهيدا و228 إصابة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية".

وأشارت الوزارة في بيانها إلى أن "حصيلة ما وصل للمستشفيات من شهداء المساعدات خلال 24 ساعة الماضية 9 شهداء، و33 إصابة ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا المستشفيات إلى 2513 شهيدا وأكثر من 18,414 مصابا".

وأشارت إلى أنه "ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".