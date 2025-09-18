وأفاد مصدر في الخارجية السورية لوكالة فرانس برس بأن وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني الخميس يقوم بزيارته الأولى إلى واشنطن ليبحث رفع العقوبات المفروضة على بلاده.

وهي أول زيارة يقوم بها وزير سوري للخارجية الى الولايات المتحدة منذ أكثر من 25 عاما، حيث كانت آخر زيارة من هذا النوع في ديسمبر 1999، عندما زار وزير الخارجية السوري آنذاك فاروق الشرع البيت الأبيض لإجراء محادثات سلام مع إسرائيل.

وقال المصدر "سيتوجه وزير الخارجية السوري إلى واشنطن من اجل بحث رفع العقوبات المتبقية عن سوريا".

وأشار مصدر في وزارة الخارجية السورية إلى أنه سيتم إبرام اتفاقات متتالية مع إسرائيل قبل نهاية العام.

وكان موقع أكسيوس كشف، في وقت سابق الخميس، أن أسعد الشيباني، سيزور الولايات المتحدة اليوم لبحث ملفي إسرائيل والعقوبات المفروضة على دمشق.

وأوضح الموقع، أن وزير الخارجية السوري سيناقش في واشنطن المفاوضات مع إسرائيل بشأن صفقة أمنية جديدة.

ونقل الموقع عن مشرعين ومسؤولين أميركيين، أن زيارة الشيباني إلى واشنطن تهدف إلى إجراء محادثات في مبنى الكابيتول بشأن رفع العقوبات المتبقية على سوريا بشكل دائم.

وصرح السيناتور ليندسي غراهام، النائب الجمهوري عن ولاية كارولاينا الجنوبية، لموقع أكسيوس بأنه يتوقع لقاء الشيباني يوم الخميس مع عدد من أعضاء مجلس الشيوخ لمناقشة الرفع الدائم لعقوبات "قيصر".

ومن المتوقع أن يلتقي الشيباني، غدا الجمعة، بوزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، في واشنطن لإجراء مباحثات.