وأوضح الموقع، أن الاجتماع الذي جمع وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر، ووزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، والمبعوث الأميركي توم براك في لندن الأربعاء، استمر خمس ساعات.

وأشار إلى أن الجانب السوري قدّم رده على المقترح الإسرائيلي لاتفاقية أمنية، فيما نقل عن مصدر مطلع تأكيده إحراز تقدم خلال المحادثات في لندن نحو اتفاق محتمل.

وكان الرئيس السوري أحمد الشرع قد صرح، الأربعاء، بأن المحادثات الأمنية بين سوريا وإسرائيل قد تؤدي إلى نتائج خلال الأيام المقبلة، مؤكدا أن الاتفاقية الأمنية بين البلدين ضرورية، لكنها يجب أن تحترم المجال الجوي لسوريا ووحدة أراضيها، وأن تخضع لرقابة الأمم المتحدة.

وأضاف الشرع، أن "نجاح الاتفاق الأمني مع إسرائيل قد يفتح الباب أمام اتفاقيات أخرى"، مشددا في الوقت ذاته على أن "السلام والتطبيع مع إسرائيل ليسا مطروحين على الطاولة في الوقت الراهن".

كما أكد الرئيس السوري أن "واشنطن لا تمارس ضغوطا على دمشق للتوصل إلى اتفاق".