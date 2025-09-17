وقالت وزارة الدفاع الإسرائيلية إن نظام "إيرون بيم" أصبح جاهزا، وسيتم نشر سلسلة كاملة من هذا النظام في جميع أنحاء البلاد في الأشهر المقبلة من أجل تأمين الأجواء الإسرائيلية، وفقا لما نقلته صحيفة "جوروزاليم بوست".

النظام الذي طورته وزارة الدفاع الإسرائيلية بالشراكة مع شركة "رافائيل"، جرب في ميدان يحاكي جنوب الدولة العبرية.

وخلال العامين الماضيين، جربت نسخة أولية ومحدودة من هذا النظام، ونجحت في اعتراض عشرات الطائرات المسيرة والصواريخ، خصوصا القادمة من لبنان.

ويتوفر هذا النظام على قدرات اعتراض أكبر وعلى مدى أطول وأوسع، ولكنه يظل جزءا من منظومة القبة الحديدية.

وتعمل إسرائيل حاليا على دمجه في أنظمة سلاح الجو، ومن المرتقب أن يبدأ في اعتراض التهديدات خلال العام المقبل، بحسب "جوروزاليم بوست".

وتوقعت وزارة الدفاع، وقيادة الجيش الإسرائيلي أن يخفض نظام إيرون بيم كلفة الاعتراضات الجوية.

ومن المتوقع أن تنتج وتنشر بطاريات من هذا النظام في مناطق إسرائيلية، بدلا من حصرها في موقع أو موقعين.

وقال المدير العام لوزارة الدفاع الإسرائيلية أمير برام، إن هذا النظام الجديد سيغير ساحات المعارك حول العالم ويجعلها مليئة بأنظمة الليزر.

وذكر مسؤولون أمنيون، أن إيرون بيم يستطيع مواجهة تهديدات متعددة في نفس الوقت. ويستخدم هذا النظام شعاع ليزر يتحرك بسرعة الضوء لرصد التهديد المحتمل وتدميره.

وتتوفر لدى إسرائيل العديد من الأنظمة الليزرية مثل "إيرون بيم إم" و"إيرون بيم" و"ليتل بيم".

و"ليتل بيم" هو أصغر وأقصر نظام من الأنظمة الثلاثة، ويركب على مركبات برية ويطلق شعاعا بقوة 10 كيلوواط.

أما "إيرون بيم إم" فستطيع إطلاق شعاع بقوة 50 كيلوواط، ويثبت على الشاحنات الكبيرة، وهو قابل للعمل أثناء الحركة.

"إيرون بيم" (الطراز الأكبر)، يستطيع إطلاق شعاع بقوة 100 كيلوواط، وصمم ليبقى ثابتا لفترات طويلة؛ ولا يمكنه العمل أثناء الحركة لكنه قابل للنقل.