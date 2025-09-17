وأوضح المسؤول أن "الاتفاقية تعكس تعاونا طويل الأمد بين البلدين، وليست استجابة لأحداث محددة".

ووقعت السعودية وباكستان اتفاقية للدفاع الاستراتيجي المشترك، الأربعاء.

وقالت وكالة الأنباء السعودية (واس)، إن الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء، استقبل رئيس وزراء باكستان محمد شهباز شريف، في الرياض.

وأوضحت أن ولي العهد السعودي ورئيس وزراء باكستان وقعا على اتفاقية الدفاع الاستراتيجي المشترك بين المملكة وجمهورية باكستان.

وينص الاتفاق على أن "أي اعتداء على أي من البلدين سيعتبر اعتداء على كليهما"، وفقا لبيان صادر عن الحكومة الباكستانية.