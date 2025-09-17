وأفادت المفوضية في بيان أنه العشرات في عداد المفقودين.

ونقلت "فرانس برس" عن مصدر بالمنظة الدولية للهجرة قوله: "وقع الحادث المأساوي عندما اندلع حريق في القارب المطاطي"، الذي انطلق من طبرق باتجاه اليونان.

وتشهد سواحل ليبيا باستمرار حالات غرق قوارب المهاجرين، ولقي ما لا يقل عن 60 مهاجرا، من بينهم نساء وأطفال، حتفهم بعد غرق قاربين قبالة ليبيا منتصف هذا العام، وفقا للمنظمة الدولية للهجرة.

وبحسب المنظمة، قتل منذ بداية العام الجاري 456 شخصا قبالة سواحل ليبيا أثناء محاولتهم عبور البحر المتوسط، الذي "يظل أخطر طريق للهجرة في العالم"، بسبب "ممارسات الاتجار الخطيرة بشكل متزايد، وقدرات الإنقاذ المحدودة، والقيود المتزايدة على العمليات الإنسانية".

كما أكدت المنظمة اعتراض 17 ألف شخص وإعادتهم إلى ليبيا منذ بداية العام، بما في ذلك 1516 امرأة و586 طفلا.