وأشارت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، نقلا عن مصادر طبية، إلى أن من بين القتلى "3 مواطنين من أسرة واحدة استشهدوا في قصف الاحتلال على خيمة نازحين في مواصي خان يونس جنوبي القطاع".

وأوضحت الوكالة "استشهد مواطن وزوجته الحامل وابنته في قصف الاحتلال على منزل بمخيم النصيرات وسط القطاع".

ولفتت إلى "استشهاد مواطنين وإصابة خرين، جراء قصف الاحتلال شقة سكنية في حي تل الهوى جنوبي مدينة غزة".

وأشارت الوكالة إلى "استشهاد 5 مواطنين وإصابة أكثر من 50 آخرين من منتظري المساعدات بنيران الاحتلال قرب مركز مساعدات شمالي رفح".

وكانت "وفا" قالت صباح الأربعاء، نقلا عن مصادر طبية، إن حصيلة القتلى الفلسطينيين، الذين وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة منذ فجر الثلاثاء، ارتفعت إلى 108 قتلى، منهم 93 قتيلا في شمال القطاع، و9 قتلى وسط القطاع، و6 قتلى جنوب القطاع.

وأوضحت وكالة "وفا" أنه "منذ السابع من أكتوبر 2023، ترتكب إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، إبادة جماعية في قطاع غزة، خلّفت 64 ألفا و964 شهيدا، و165 ألفا و312 مصابا، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أزهقت أرواح 428 مواطنا بينهم 146 طفلا".