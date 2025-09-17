وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" بأنه "وصل إلى مستشفى الشفاء 64 شهيدا، وإلى مستشفى الأهلي العربي "المعمداني" 24 شهيدا، وإلى مستشفى القدس 5 شهداء، ومستشفى العودة 3 شهداء، ومستشفى شهداء الأقصى 6 شهداء، ومستشفى ناصر 6 شهداء".

وأضافت "وفا" أنه خلال الليلة قتل مواطنان وأصيب آخرون في غارة من طائرات الجيش الإسرائيلي استهدفت منزلا في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة.

وأشارت إلى أن الجيش الإسرائيلي شن عمليات نسف لمنازل ومبانٍ سكنية بروبوتات مفخخة في مناطق شمال غرب وشمال شرقي المدينة.

كما استهدفت القوات الإسرائيلية عدة منازل متلاصقة مكتظة بالمواطنين وخيام نازحين بمناطق متفرقة في مدينة غزة.

وأوضحت وكالة "وفا" أنه "منذ السابع من أكتوبر 2023، ترتكب إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، إبادة جماعية في قطاع غزة، خلّفت 64 ألفا و964 شهيدا، و165 ألفا و312 مصابا، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أزهقت أرواح 428 مواطنا بينهم 146 طفلا".