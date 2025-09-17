وكتبت وزارة الخارجية الكندية عبر حسابها على "إكس": "الهجوم البري الجديد لإسرائيل في مدينة غزة مروع، ويفاقم الأزمة الإنسانية ويعيق إطلاق سراح الرهائن. يجب على حكومة إسرائيل الالتزام بالقانون الدولي".

وأضافت الوزارة: "كندا تقف مع الشركاء الدوليين في المطالبة بوقف إطلاق نار فوري ودائم، وتقديم مساعدات إنسانية غير مقيدة، والإفراج عن جميع الرهائن".

كانت كندا قد أعلنت، الأربعاء الماضي، أنها بصدد "تقييم" علاقاتها مع إسرائيل، في أعقاب الضربات الإسرائيلية "غير المقبولة" على الدوحة التي استهدفت قادة في حركة حماس.

وقالت وزيرة الخارجية الكندية، أنيتا أناند، خلال مؤتمر صحفي: "هذا انتهاك للمجال الجوي القطري، في وقت تحاول فيه قطر العمل من أجل السلام".

وأكدت أناند، أن بلادها تعتبر هذا الهجوم "غير مقبول".

وأدلت أناند بتعليقاتها عندما سئلت عن ما إذا كانت كندا ستحذو حذو المفوضية الأوروبية، التي قالت إنها ستقترح تعليق تدابير متعلقة بالتجارة في اتفاق الاتحاد الأوروبي مع إسرائيل.

وأضافت للصحفيين على هامش اجتماع الحزب الليبرالي الحاكم: "نُقيّم علاقتنا مع إسرائيل".

وعندما سئلت تحديدا عما إذا كانت كندا تدرس فرض أي نوع من العقوبات على إسرائيل، أجابت: "سنواصل تقييم خطواتنا التالية".