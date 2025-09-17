ونقل الموقع عن مسؤول إسرائيلي قوله، إن نتنياهو يسعى لعقد لقاء مع الشرع على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نهاية سبتمبر، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى أن فرص انعقاد هذا الاجتماع في هذه المرحلة تبدو ضئيلة.

وكان نتنياهو قد قال في مؤتمر صحفي، الثلاثاء، إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب دعاه إلى البيت الأبيض في 29 سبتمبر.

وأفاد مراسل سكاي نيوز عربية في وقت سابق، الثلاثاء، بأن اجتماعا أمنيا بين سوريا وإسرائيل من المقرر أن يعقد في باكو، عاصمة أذربيجان، يوم الخميس المقبل.

من جانبه أشار موقع أكسيوس، إلى أن وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر، يخطط لمناقشة مقترح اتفاقية أمنية مع وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، وذلك يوم الأربعاء في لندن، بحضور المبعوث الأميركي توم باراك، الذي يقوم بالوساطة بين البلدين.

ونقل الموقع عن مصدرين مطلعين، أن إسرائيل قدمت إلى سوريا مقترحا مفصلا لاتفاقية أمنية جديدة، يتضمن خريطة مقترحة من دمشق باتجاه الجنوب الغربي حتى الحدود مع إسرائيل، وأن سوريا لم ترد بعد على المقترح الإسرائيلي الذي قدم قبل عدة أسابيع، وقد عملت في الأسابيع الأخيرة على إعداد مقترح مضاد.