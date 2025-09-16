هذه الخطوة تأتي بعد تصعيد مستمر في العمليات الجوية والبرية، ومع استمرار الدعوات الدولية للتهدئة، التي لم تلق آذانا صاغية لدى القيادة الإسرائيلية، بحسب تصريحاتها الرسمية.

وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، قال إن "غزة تحترق"، مشيرا إلى أن الجيش الإسرائيلي بدأ المرحلة الرئيسية من عملياته بهدف تحقيق أهداف محددة تتعلق بالمخطوفين والقضاء على قدرات حماس العسكرية.

في هذا السياق، استضاف برنامج "ستوديو وان مع فضيلة" على قناة "سكاي نيوز عربية" مداخلتين مهمتين، قدم من خلالها كل من مندي صفدي، عضو مركزي في حزب الليكود ورئيس مركز صفدي للدبلوماسية الدولية والأبحاث، وحسام الدجاني، أستاذ العلوم السياسية في جامعة الأمة بغزة، رؤيتين متناقضتين حول طبيعة الحرب وأهدافها، وهو ما يعكس التعقيدات العميقة للصراع في غزة.

حسم المعركة بالقوة

أكد مندي صفدي خلال مداخلته أن هناك خطة رسمت منذ أيام عديدة للمرحلة الثالثة وربما الأخيرة من العمليات في غزة، وهدفها الأساسي "تحرير المخطوفين والقضاء على حماس وتجريدها من السلاح"، مشيرا إلى أن هذه الخطة تأتي في إطار ما وصفه بـ"الخطوات الحاسمة لفتح أبواب جهنم على حماس في غزة".

صفدي شدد على أن هذا الهدف لا يتأثر بما يقوله الشارع أو ما تدعو إليه جهات خارجية، لأن "القيادة هي من تقود الشعب، وليس الشعب من يقود القيادة".

وقال صفدي إن العزلة الدولية، التي حاول البعض تصويرها كضغط على إسرائيل، ليست ذات أهمية مقارنة بأولوية حماية المخطوفين الإسرائيليين.

وأضاف: "لدينا مخطوفين، ولا يهم ما يقوله العالم، ولا يهمنا ما يفكر فيه الآخرون. عندما يريدون لوم إسرائيل، عليهم لوم حماس وفرض تحرير المخطوفين أولاً، وبعد ذلك يبدأ الكلام".

وأشار صفدي إلى أن إسرائيل مستمرة في الحرب حتى يتم تحرير جميع المخطوفين، مؤكداً أن "المخطوفين هم أهم شيء وأهم هدف من أهداف الحرب"، وأن بقية القضايا هي أمور جانبية وهامشية.

فيما يتعلق بمسألة نقل المدنيين الفلسطينيين، نفى صفدي وجود خطة إسرائيلية للتهجير، موضحاً أن هناك ترتيبات لنقل السكان من مناطق النزاع إلى أماكن آمنة داخل القطاع.

وأكد أن الفكرة التي تم تداولها حول التهجير هي فكرة أميركية وليست إسرائيلية، وأن هناك آلاف الفلسطينيين طلبوا المساعدة لإخراجهم من غزة إلى دول أخرى، حيث تواصل إسرائيل العمل على توفير أماكن آمنة لهم، لكن حماس هي من تعيق تحرك المدنيين نحو هذه المناطق.

صفدي أشار أيضاً إلى أن الولايات المتحدة متفقة مع إسرائيل على شروط إنهاء الحرب، وأن حماس رفضت الالتزام بهذه الشروط، بما في ذلك الورقة التي طرحها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وهو ما أعطى إسرائيل الحق في الاستمرار في العمليات العسكرية لتحقيق أهدافها.

وأوضح أن إسرائيل قدمت كل الاقتراحات والحلول على الطاولة، ولكن حماس تراجعت في اللحظة الأخيرة لأسباب بسيطة، مؤكداً أن الهدف الإسرائيلي واضح: "تحرير جميع المخطوفين، نزع السلاح الكامل من غزة، وإجلاء حماس من القطاع".

الحرب على الشعب لا على حماس فقط

على الجانب الآخر، قدم أستاذ العلوم السياسية في جامعة الأمة بغزة، حسام الدجاني، رؤية مغايرة بشكل جذري للسياسة الإسرائيلية ومبرراتها للحرب. وقال الدجاني إن حماس مجرد "شماعة" تسوقها إسرائيل لتبرير حربها، موضحاً أن الهدف الحقيقي هو اقتلاع الشعب الفلسطيني ككل، وليس القضاء على حركة معينة.

وأشار إلى أن تصريحات نتنياهو حول قرب حسم معركة رفح وهزيمة حماس ليست دقيقة، إذ أن السيطرة الإسرائيلية على رفح جاءت بعد تدمير كامل للمدينة، مع تدمير المنازل والبنية التحتية بشكل شبه كامل.

وأشار الدجاني إلى أن "المسألة ليست الأسرى كما تدعي إسرائيل، بل إن الاحتلال الإسرائيلي رفض تنفيذ اتفاقيات متعددة كان من شأنها الإفراج عن الأسرى، بما في ذلك ورقة ويتكوف وورقة ترامب، وهو ما يعكس أن الهدف ليس تحرير المخطوفين فقط، بل تحقيق مصالح استراتيجية أكبر من خلال السيطرة على غزة".

وأكد الدجاني أن "حماس ليست جيشاً منظماً كما تصفه إسرائيل، بل حركة مقاومة وطنية محدودة، وأن الحرب الجارية في غزة ليست مواجهة عسكرية متكافئة، بل هي "حرب على اقتلاع الشعب الفلسطيني"، تشمل كل الفصائل والشعب، بغض النظر عن الانتماءات التنظيمية".

وأضاف أن العمليات الإسرائيلية تتسم باستخدام القوة المفرطة، مع تدمير البنية التحتية واستهداف المدنيين، مما يجعل من الصعب على الفلسطينيين الحفاظ على حياتهم اليومية أو العثور على أماكن آمنة.

وأشار إلى أن إسرائيل تسيطر على السردية الإعلامية والسياسية، لكنها في الواقع تعرقل كل محاولات الوساطة، بما في ذلك الوساطات القطرية والمصرية، وأنها انقلبت على كل الاتفاقيات السابقة التي كانت تهدف إلى حماية المدنيين والمخطوفين، وهو ما يجعل فرص إنهاء الحرب عبر المفاوضات شبه معدومة.