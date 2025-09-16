وجاء البيان التفصيلي للخارجية بعد اجتماع ثلاثي ضم وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني ونظيره الأردني أيمن الصفدي، والمبعوث الأميركي توم باراك في العاصمة دمشق.

وقالت الخارجية في بيانها إن الدول الثلاث (سوريا، الأردن، الولايات المتحدة) اتفقت على التعاون لتنفيذ الخطوات التالية بشكل عاجل وفي إطار الاحترام الكامل للسيادة السورية:

تدعو الحكومة السورية لجنة التحقيق المستقلة الدولية بشأن الجمهورية العربية السورية لإجراء تحقيق عاجل حول الأحداث المؤسفة التي شهدتها السويداء مؤخرا، وتلتزم الحكومة بمحاسبة جميع مرتكبي الانتهاكات وفق القانون السوري.

تؤمن الحكومة السورية وبدعم من الأردن والولايات المتحدة استمرار إيصال المساعدات الإنسانية والطبية.

تستمر الحكومة السورية في جهودها المستهدفة إعادة كامل الخدمات للمحافظة، ويدعم الأردن وأميركا جهود تأمين التمويل الكافي من المانحين الدوليين.

تنشر الحكومة السورية قوات مؤهلة ومدربة تابعة لوزارة الداخلية على طول طريق السويداء دمشق لضمان الحركة الآمنة للمواطنين والتجارة، وبدعم من الأردن والولايات المتحدة في المساعدة على تجاوز المعوقات العملية.

تسحب الحكومة السورية كل المقاتلين المدنيين من الحدود الإدارية للمحافظة وتنشر قوات شرطية مؤهلة ومدربة ومنضبطة على الحدود الإدارية، استنادا لاتفاق عمان، وتتخذ كل الخطوات اللازمة لتمكين سكان قرى السويداء التي شهدت اقتتالا من العودة لقراهم.