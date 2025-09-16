وذكر الجيش في بيان: "هاجم الجيش الإسرائيلي البنى التحتية العسكرية التابعة لحكم الإرهاب الحوثي في ميناء الحديدة باليمن".

وأضاف: "يستخدم حكم الإرهاب ميناء الحديدة لنقل وسائل قتالية من النظام الإيراني، تُستعمل لتنفيذ مخططات إرهابية ضد دولة إسرائيل وحلفائها. نُفذ الهجوم في ظل هجمات متكررة يقودها حكم الإرهاب ضد دولة إسرائيل، أُطلقت خلالها طائرات مسيّرة وصواريخ أرض–أرض باتجاه أراضي دولة إسرائيل".

هذا وذكرت مصادر محلية أن 12 غارة إسرائيلية استهدفت 3 أرصفة بالميناء.

وأوضحت القناة 12 الإسرائيلية عن مصدر إسرائيلي أن "الهدف من الغارات تعطيل ميناء الحديدة لعدة أسابيع إضافية".

وكان الجيش الإسرائيلي وجه "إنذارا عاجلا" إلى كل المتواجدين في ميناء الحديدة.

وقال: "سيهاجم الجيش في الساعات القريبة في المنطقة المحددة بالخريطة في ضوء الأنشطة العسكرية التي يمارسها نظام الحوثي الارهابي هناك".

وتابع: "من أجل سلامتكم، ندعو كافة المتواجدين في ميناء الحديدة والسفن الراسية فيه إلى إخلاء المكان بشكل فوري.. كل من سيبقى في المنطقة يعرض حياته للخطر".

وتهاجم جماعة الحوثي سفنا في البحر الأحمر فيما تصفه بحملة لدعم الفلسطينيين في غزة، كما تطلق الصواريخ باتجاه إسرائيل التي اعترضت دفاعاتها معظمها.

وترد إسرائيل كذلك بشن غارات على مناطق يسيطر عليها الحوثيون في اليمن، ومنها ميناء الحديدة الحيوي.