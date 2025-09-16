ووصل روبيو الى الدوحة آتيا من إسرائيل، في زيارة رتّبت على عجل، والتقى خلالها أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ورئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.

وأوردت وزارة الخارجية الأميركية في بيان أن روبيو "شكر قطر على جهودها لإنهاء الحرب في غزة وإعادة جميع الرهائن"، مؤكدا قوة العلاقات بين واشنطن والدوحة.

وأضاف البيان أن روبيو "جدد الدعم الأميركي القوي لأمن قطر وسيادتها".

وأتت زيارة روبيو غداة القمة العربية-الإسلامية الطارئة التي عقدت في الدوحة ودعت الدول إلى مراجعة العلاقات مع إسرائيل، عقب الغارات غير المسبوقة التي شنتها إسرائيل.

وأعرب روبيو قبيل توجهه الى قطر، عن تشاؤمه إزاء التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، لكنه شدّد على أن قطر تبقى الدولة الوحيدة القادرة على المساعدة في إنهاء الحرب التي تقترب من إتمام عامها الثاني.

وخلال زيارته لإسرائيل، وعد روبيو بدعم أميركي "راسخ" لتحقيق إسرائيل أهدافها في غزة، خصوصا للقضاء على حماس.

وقال روبيو للصحافيين على متن الطائرة التي أقلته الى الدوحة من مطار بن غوريون قرب تل أبيب "سنطلب من قطر الاستمرار في ما تفعله، ونحن نقدّر كثيرا الدور البنّاء الذي أدته في سبيل إنهاء هذه (الحرب)".

وفي واشنطن، صرّح الرئيس الأميركي دونالد ترامب للصحافيين بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو "لن يضرب في قطر" مجددا.