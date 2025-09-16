وصباح الثلاثاء، أطلقت زوارق حربية إسرائيلية النار شمال غربي مدينة غزة، بينما كان الطيران الحربي قد مهد للعملية بـ850 غارة على مدينة غزة خلال الأسبوع الماضي

وقالت قناة "كان" الإسرائيلية إن "الجيش أدخل خلال الليلة الماضية وصباح الثلاثاء روبوتات مفخخة إلى أطراف مدينة غزة بهدف تدمير المباني والبنى التحتية لتيسير توغل المزيد من القوات".

ولاحقا، أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بإطلاق المرحلة التالية من عملية "مركبات جدعون 2" مع فرقتين بدأتا بالمناورة نحو وسط مدينة غزة.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: "خلال اليوم الماضي، بدأت قوات الجيش الإسرائيلي في القيادة الجنوبية من الفرق 98 و162 و36، سواءً في الخدمة الإلزامية أو الاحتياطية، عمليات برية موسعة في مدينة غزة ضمن عملية عربات جدعون 2".

وأضاف: "تعمل فرقة غزة في المنطقة الأمنية على طول الحدود المواجهة لتجمعات النقب الغربي، وفي منطقتي رفح وخان يونس، بينما تعمل الفرقة 99 في شمال قطاع غزة".

وتابع: "خلال الأسبوع الماضي، هاجمت القوات الجوية الإسرائيلية أكثر من 850 هدفاً إرهابياً ومئات الإرهابيين في مدينة غزة بهدف تدمير البنية التحتية الإرهابية لحماس وإعداد المنطقة لنشر القوات".

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الثلاثاء، إن "غزة تحترق وجيشنا يقصف بيد من حديد البنى التحتية للإرهاب".

وأوضح كاتس في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "إكس": "لن نتراجع حتى تنتهي المهمة بهزيمة حماس وإطلاق سراح الرهائن".