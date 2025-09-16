وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بإطلاق المرحلة التالية من عملية "مركبات جدعون 2" مع فرقتين بدأتا بالمناورة نحو وسط مدينة غزة.

وأوضح الجيش الإسرائيلي أن الفرقتين النظاميتين 162 و98 تقودان العملية في مدينة غزة وستنضم الفرقة 36 للعملية تدريجيًا خلال الأيام المقبلة.

وصباح الثلاثاء، أطلقت زوارق حربية إسرائيلية النار شمال غربي مدينة غزة، في حين أطلقت طائرة مروحية إسرائيلية "أباتشي" النار باتجاه المناطق الشرقية لمدينة غزة.

ونقلت صحيفة يديعوت أحرونوت عن الجيش الإسرائيلي توقعه بانتهاء عملية مدينة غزة خلال بضعة أشهر.

من جانبه، أكد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير أن العمل العسكري لن يؤتي أكله دون قرار سياسي حاسم بشأن مستقبل قطاع غزة.

قتلى فلسطينيون

إلى ذلك، أفادت مصادر طبية بمقتل 38 فلسطينيا بقصف إسرائيلي على أرجاء متفرقة من قطاع غزة منذ فجر الثلاثاء.

ونقل المركز الفلسطيني للإعلام عن المصادر قولها إن من بين القتلى 35 من مدينة غزة، التي "تتفاقم فيها أزمة التجويع والتدمير مع سعي الاحتلال لتفريغها من سكانها بالكامل".