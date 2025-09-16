وقال قرقاش، في منشور على منصة "إكس"، إن "موقف الإمارات مع دولة قطر الشقيقة مبدئي وينطلق من المصير المشترك الذي يجمع دول الخليج العربي عبر العقود والأزمات".

وأضاف أن "العدوان الإسرائيلي الغادر يحفّز تضامننا، ويؤكد أن قانون الغاب لن يحكم السلوك الدولي".

وكانت القمتان الخليجية والعربية الإسلامية قد أدانتا بشدة الهجوم الإسرائيلي على الدوحة، وأعرب المشاركون فيهما عن التضامن الكامل مع قطر ودعمها في مواجهة الاعتداء.