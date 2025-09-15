وأوضح أردوغان، خلال كلمته أمام القمة العربية الإسلامية في الدوحة، أن إسرائيل تستمد قوتها من استمرار إفلاتها من العقاب والمحاسبة.

وقال: "حكومة نتنياهو تجر المنطقة إلى الفوضى وعدم الاستقرار".

وأضاف الرئيس التركي: "الهجوم على الدوحة رفع من (العربدة الإسرائيلية) إلى مستوى غير مسبوق".

وشدد أردوغان: "تركيا تقف إلى جانب قطر في كافة الظروف والأوقات".

وانطلقت أعمال القمة العربية الإسلامية الطارئة في الدوحة، الإثنين، لبحث الرد على الهجوم الإسرائيلي غير المسبوق الذي استهدف الأسبوع الماضي مسؤولين من حماس في العاصمة القطرية.