وذكر السيسي، خلال كلمته في القمة العربية الإسلامية الطارئة بالدوحة، أن "ما نشهده من سلوك إسرائيلي منفلت من شأنه توسيع رقعة الصراع".

وأضاف: "القوة الغاشمة لن تحقق الأمن والاستقرار.. والأمن الإسرائيلي لا يتحقق بانتهاك سيادة الدول العربية".

وتابع: "إسرائيل تمارس نهجا عدوانيا هدفه إفشال كل مساعي التهدئة".

وكشف كذلك أن "هجوم الدوحة اعتداء آثم وانتهاك جسيم لميثاق الأمم المتحدة وتهديد للأمن والاستقرار".

وقال السيسي للشعب الإسرائيلي: "ممارسات حكومتكم تهدد مصير اتفاقيات السلام"، معبرا عن رفض بلاده القاطع "لأي طروحات هادفة إلى تهجير الفلسطينيين".

وانطلقت أعمال القمة العربية الإسلامية الطارئة في الدوحة، الإثنين، لبحث الرد على الهجوم الإسرائيلي غير المسبوق الذي استهدف الأسبوع الماضي مسؤولين من حماس في العاصمة القطرية.