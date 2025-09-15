وأضاف ترامب أنه "يجب فعل شيء تجاه حماس، ولكن على إسرائيل توخي الحذر".

وكان ترامب قد أعلن في وقت سابق من الأسبوع الماضي أنه "ليس سعيدا" بالغارة التي شنّتها إسرائيل على قطر الثلاثاء، واستهدفت اجتماعا لقادة حركة حماس.

وفي تصريحات سابقة، قال ترامب إن الهجوم الإسرائيلي على قطر، قرار اتخذه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وأفاد ترامب من خلال منصته "تروث سوشيال" بأن "الهجوم على قطر قرار اتخذه نتنياهو وليس لي دخل به".

وأوضح أن "الجيش الأميركي أبلغ إدارتنا اليوم بأن إسرائيل تهاجم حماس في العاصمة القطرية".

وتابع قائلا: "وجهت وزير الخارجية ماركو روبيو لإتمام اتفاقية التعاون الدفاعي مع قطر".

وأشار إلى أن "الهجوم المؤسف على الدوحة يمكن في اعتقادي أن يكون بمثابة فرصة للسلام".

وأوضح الرئيس الأميركي أنه وجه "المبعوث ستيف ويتكوف لإبلاغ القطريين بالهجوم الوشيك لكن الأوان قد فات لوقف الضربة".

وشدد على أنه أكد للقطريين "أن مثل هذا الأمر لن يحدث مرة أخرى على أرضهم".

واختتم قائلا إن "الهجوم المؤسف على الدوحة يمكن في اعتقادي أن يكون بمثابة فرصة للسلام".