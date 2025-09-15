وأضافت القناة أن زامير وجّه رسالة واضحة للقيادة السياسية في جلسة مغلقة مفادها أنه "حتى بعد تكثيف جيش الدفاع الإسرائيلي عملياته في مدينة غزة، فإن حماس لن تهزم عسكريا وسياسيا".

ووفق القناة فإن زامير أشار إلى أن الهدف من موقفه هو "توحيد التوقعات مع الحكومة بشأن نتائج العملية البرية المرتقبة في غزة".

وأوضح زامير خلال اجتماع أمني أنه "نحن ملتزمون بأهداف الحرب كما حددتها الحكومة، ولكن حماس لن تُهزم عسكريا وسياسيا حتى بعد عملية السيطرة على مدينة غزة".

ووفقا لتقديرات زامير، فإن تحقيق هزيمة كاملة لحماس، سيتطلب مواصلة التقدم إلى ما بعد مدينة غزة، وصولا إلى المعسكرات المركزية أيضا، والسيطرة على المنطقة من منظور مدني.

وقد أكد زامير نفسه سابقا بحسب القناة 12، أنه لا يريد أن يتحمل الجيش الإسرائيلي مسؤولية مدنية في الأماكن التي سيحتلها، وهذا الأمر سيُحسم في النهاية من قبل القيادة السياسية.

وفيما يتعلق بتحديات إخلاء السكان ومعدل مغادرة سكان المدينة المركزية من قطاع غزة، تُقدّر قيادة الجيش الإسرائيلي أن دخول غزة سيتم تدريجيا ولكن بقوة كبيرة.

ويُفترض أن معظم السكان سيوافقون على المغادرة في اللحظة الأخيرة فقط، الأمر الذي يتطلب تخطيطا دقيقا من القوات الميدانية.

وقال مسؤولون فلسطينيون، الأحد، إن القوات الإسرائيلية دمرت ما لا يقل عن 30 مبنى سكنيا في مدينة غزة وأجبرت الآلاف على النزوح من ديارهم، في الوقت الذي وصل فيه وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إلى إسرائيل لإجراء مباحثات بشأن الصراع.

وقالت إسرائيل إنها تعتزم السيطرة على المدينة التي يحتمي بها نحو مليون فلسطيني، وذلك في إطار هدفها المعلن المتمثل في القضاء على حماس، وكثفت هجماتها على المدينة ووصفتها بأنها آخر معاقل الحركة الفلسطينية.

وكانت إسرائيل قد استهدفت القيادة السياسية للحركة، التي أجرت مفاوضات متقطعة حول اتفاق محتمل لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، بغارة جوية في الدوحة يوم الثلاثاء في هجوم لاقى تنديدات واسعة النطاق.

وقتلت الحملة الإسرائيلية المستمرة منذ عامين تقريبا أكثر من 64 ألفا في قطاع غزة، وفقا للسلطات المحلية.

وشنت إسرائيل الحملة عقب هجوم نفذته حماس عليها في السابع من أكتوبر 2023 وأسفر عن مقتل 1200 شخص واقتياد 251 رهينة إلى غزة، وفقا لبيانات إسرائيلية.